Итальянец Нибали выиграл третий этап веломногодневки «Вуэльта»

Нибали преодолел дистанцию 158 км за 4 часа 1 минуту 22 секунды. Вторым финишировал испанец Давид Де Ла Крус (Quick Step Floors), третьим стал британец Крис Фрум (Sky).

Лидером генеральной классификации стал Фрум.