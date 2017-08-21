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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30750839/
21 августа 2017, 20:00 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Итальянец Нибали выиграл третий этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 21 августа. Итальянский велогонщик Винченцо Нибали из команды Bahrein Merida выиграл третий этап многодневки «Вуэльта Испании», который проходил между французским Прадом и Андоррой-ла-Велья.

Нибали преодолел дистанцию 158 км за 4 часа 1 минуту 22 секунды. Вторым финишировал испанец Давид Де Ла Крус (Quick Step Floors), третьим стал британец Крис Фрум (Sky).

Лидером генеральной классификации стал Фрум.

Первые три этапа нынешней «Вуэльты» проходили по дорогам Франции и Андорры, после этого гонщики переедут в Испанию. «Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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