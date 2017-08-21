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21 августа 2017, 11:18 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Двукратный чемпион мира по велоспорту получил российский паспорт

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс в понедельник получил российский паспорт в Москве.

Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке <span class=error>Шейн</span> <span class=error>Перкинс</span> в понедельник получил российский паспорт в Москве. Увеличить
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Перкинс зимой 2017 года объявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское. 17 августа президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему спортсмену гражданство РФ.

В субботу Перкинс победил в кейрине на чемпионате России в Санкт-Петербурге и квалифицировался для участия в октябрьском чемпионате Европы по велоспорту на треке в Берлине. Для заявки на турнир в составе сборной России он должен получить специальное разрешение Международного союза велосипедистов.
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