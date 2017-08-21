Двукратный чемпион мира по велоспорту получил российский паспорт
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт. Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс в понедельник получил российский паспорт в Москве.
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Видимо, что-то случилось...
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Перкинс зимой 2017 года объявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское. 17 августа президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему спортсмену гражданство РФ.
В субботу Перкинс победил в кейрине на чемпионате России в
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