Бельгиец Лампарт выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта»

Лампарт преодолел дистанцию 201 км за 4 часа 36 минут 13 секунд. Вторым с таким же временем финишировал его партнер по команде итальянец Маттео Трентин, третьим стал британец Адам Блайт (Aqua Blue Sport).

Лидером генеральной классификации стал Лампарт.