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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30735162/
19 августа 2017, 22:17 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки «Вуэльта»

ТАСС, 19 августа. Американская команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки «Вуэльта Испании», прошедший в формате командной гонки с раздельным стартом.

Гонщики ВМС преодолели дистанцию 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской Quick Step Floors (отставание шесть секунд). С таким же результатом третье место заняла немецкая Sunweb.

Швецарская команда «Катюша-Альпецин», за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+33).

Лидером генеральной классификации стал Роан Деннис из BMC, первым пересекший финишную черту в «разделке».

Первые три этапа нынешней «Вуэльты» проходят по дорогам Франции и Андорры, лишь после этого гонщики переедут в Испанию. «Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.
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