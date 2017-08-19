Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки «Вуэльта»

Гонщики ВМС преодолели дистанцию 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской Quick Step Floors (отставание шесть секунд). С таким же результатом третье место заняла немецкая Sunweb.

Швецарская команда «Катюша-Альпецин», за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+33).

Лидером генеральной классификации стал Роан Деннис из BMC, первым пересекший финишную черту в «разделке».