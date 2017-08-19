Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки «Вуэльта»
ТАСС, 19 августа. Американская команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки «Вуэльта Испании», прошедший в формате командной гонки с раздельным стартом.
Гонщики ВМС преодолели дистанцию 13,7 км за 15 минут 58 секунд. Вторыми финишировали представители бельгийской Quick Step Floors (отставание шесть секунд). С таким же результатом третье место заняла немецкая Sunweb.
Швецарская команда «Катюша-Альпецин», за которую выступают российские гонщики Ильнур Закарин, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, стала десятой (+33).
Лидером генеральной классификации стал Роан Деннис из BMC, первым пересекший финишную черту в «разделке».
Первые три этапа нынешней «Вуэльты» проходят по дорогам Франции и Андорры, лишь после этого гонщики переедут в Испанию. «Вуэльта», которая является третьим и заключительным
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