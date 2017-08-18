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18 августа 2017, 23:18 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Последняя гонка Контадора

В субботу стартует заключительная из тройки самых престижных веломногодневок мирового сезона — испанская «Вуэльта».

В субботу стартует заключительная из тройки самых престижных веломногодневок мирового сезона — испанская <span class=error>Вуэльта</span>. Увеличить
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Хоть «Тур де Франс» завершился без малого месяц назад, свидетелями старта гонки будут именно французские болельщики. Откроет программу 72-й «Вуэльты» командная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в Ниме, что на юге Франции. Лишь к концу четвертого дня пелотон транзитом через Андорру доберется до Испании, по которой по традиции колесят участники этого Гранд-тура.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Всего же участников многодневки ждет 21 этап общей протяженностью 3324,1 км, и всего лишь два дня отдыха, в один из которых им еще предстоит переезд почти через всю страну из Сьерра-Невады в Логроньо. Причем на следующий день после этого состоится один из ключевых этапов — индивидуальная разделка.

Прежде, чем добраться до традиционного дружеского финиша в Мадриде, велогонщикам предстоит преодолеть немало испытаний. Организаторы уже по традиции сделали маршрут едва ли не самым «горным» в Гранд-туре, несмотря на то. что позади уже большая часть непростого сезона. В календаре «Вуэльты» шесть горных и пять среднегорных этапов, а также восемь финишей в подъемы (при этом один — на равнинном этапе), три из которых — высшей категории.

Лазать по горам спортсменам вообще придется почти непрерывно — 18 этапов подряд, с третьего по двадцатый, включают в себя подъемы разной сложности. А роль вишенки на торте в этом деле сыграет финиш 20-го отрезка, когда участники будут покорять знаменитую вершину Англиру. Один из самых изнурительных подъемов в мире велоспорта не гостил в расписании «Вуэльты» с 2010 года.

Альберто КОНТАДОР.
© AFP 2017

УЙТИ КРАСИВО

Все это природное великолепие, а попутно и самих себя будут преодолевать 189 гонщиков из 21 команды. В том числе и немало тех, кто еще недавно бороздил просторы Франции — например, вновь выигравший «Большую петлю» Крис Фрум. Британец еще ни разу не побеждал на «Вуэльте» и очень хочет исправить это недоразумение.

А вот первый стартовый номер организаторы, вопреки традиции, отдали не ему. А своему соотечественнику Альберто Контадору. И было за что — один из сильнейших гонщиков современности уже объявил, что нынешняя «Вуэльта» станет последней гонкой в его карьере. И, конечно, испанец будет стараться уйти красиво.

Среди тех, кто способен помешать ему, будет и россиянин. Если на «Тур де Франс» в нынешнем году не было ни одного представителя нашей страны, то в Испании капитаном команды Katusha-Alpecin будет Ильнур Закарин, в нынешнем сезоне уже ставший пятым на «Джиро-д'Италия». Он входит если не в тройку или пятерку главных претендентов на победу, то в топ-10 точно.

КАЛЕНДАРЬ «ВУЭЛЬТЫ» — 2017
19 августа. 1 этап. Ним. 13,7 км. Групповая разделка
20 августа. 2 этап. Ним — Грюиссан. 203,4 км. Равнинный
21 августа. 3 этап. Прад — Андорра. 158,5 км. Горный
22 августа. 4 этап. Эскальдес-Энгордань — Таррагона. 198,2 км. Равнинный
23 августа. 5 этап. Беникассим — Алькосебре. 175,7 км. Холмистый
24 августа. 6 этап. Вильяреаль — Сагунто. 204,4 км. Холмистый
25 августа. 7 этап. Лирия — Куэнка. 207 км. Равнинный
26 августа. 8 этап. Эльин — Чорет-де-Кати. 199,5 км. Холмистый
27 августа. 9 этап. Ориуэла — Бенитачель. 174 км. Среднегорный
29 августа. 10 этап. Каравака-де-ла-Крус — Алама-де-Мурсия. 164,78 км. Среднегорный
30 августа. 11 этап. Лорка — Обсерватория Калар-Альто. 187.5 км. Горный
31 августа. 12 этап. Мотриль — Антекера. 160,1 км. Среднегорный
1 сентября. 13 этап. Коин — Томарес. 198,4 км. Равнинный
2 сентября. 14 этап. Эсиха — Сьерра-де-ла-Пандера. 175 км. Горный
3 сентября. 15 этап. Алькала-ла-Реаль — Сьерра-Невада. 129,4 км. Горный
5 сентября. 16 этап. Автодром «Наварра» — Логроньо. 40,2 км. Индивидуальная разделка
6 сентября. 17 этап. Вильядиего — Лос-Мачукос. 180,5 км. Горный
7 сентября. 18 этап. Суансес — Санто-Торибио-де-Либана. 169 км. Среднегорный
8 сентября. 19 этап. Касо — Хихон. 149,7 км. Среднегорный
9 сентября. 20 этап. Корвера-де-Астуриас — Англиру. 117,5 км. Горный
10 сентября. 21 этап. Арройомолинос — Мадрид. 117,6 км. Равнинный.
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