Последняя гонка Контадора

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Хоть «Тур де Франс» завершился без малого месяц назад, свидетелями старта гонки будут именно французские болельщики. Откроет программу 72-й «Вуэльты» командная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в Ниме, что на юге Франции. Лишь к концу четвертого дня пелотон транзитом через Андорру доберется до Испании, по которой по традиции колесят участники этого Гранд-тура.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Всего же участников многодневки ждет 21 этап общей протяженностью 3324,1 км, и всего лишь два дня отдыха, в один из которых им еще предстоит переезд почти через всю страну из Сьерра-Невады в Логроньо. Причем на следующий день после этого состоится один из ключевых этапов — индивидуальная разделка.

Прежде, чем добраться до традиционного дружеского финиша в Мадриде, велогонщикам предстоит преодолеть немало испытаний. Организаторы уже по традиции сделали маршрут едва ли не самым «горным» в Гранд-туре, несмотря на то. что позади уже большая часть непростого сезона. В календаре «Вуэльты» шесть горных и пять среднегорных этапов, а также восемь финишей в подъемы (при этом один — на равнинном этапе), три из которых — высшей категории.

Лазать по горам спортсменам вообще придется почти непрерывно — 18 этапов подряд, с третьего по двадцатый, включают в себя подъемы разной сложности. А роль вишенки на торте в этом деле сыграет финиш 20-го отрезка, когда участники будут покорять знаменитую вершину Англиру. Один из самых изнурительных подъемов в мире велоспорта не гостил в расписании «Вуэльты» с 2010 года.

Альберто КОНТАДОР. AFP 2017

УЙТИ КРАСИВО

Все это природное великолепие, а попутно и самих себя будут преодолевать 189 гонщиков из 21 команды. В том числе и немало тех, кто еще недавно бороздил просторы Франции — например, вновь выигравший «Большую петлю» Крис Фрум. Британец еще ни разу не побеждал на «Вуэльте» и очень хочет исправить это недоразумение.

А вот первый стартовый номер организаторы, вопреки традиции, отдали не ему. А своему соотечественнику Альберто Контадору. И было за что — один из сильнейших гонщиков современности уже объявил, что нынешняя «Вуэльта» станет последней гонкой в его карьере. И, конечно, испанец будет стараться уйти красиво.

Среди тех, кто способен помешать ему, будет и россиянин. Если на «Тур де Франс» в нынешнем году не было ни одного представителя нашей страны, то в Испании капитаном команды Katusha-Alpecin будет Ильнур Закарин, в нынешнем сезоне уже ставший пятым на «Джиро-д'Италия». Он входит если не в тройку или пятерку главных претендентов на победу, то в топ-10 точно.