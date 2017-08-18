Последняя гонка Контадора
В субботу стартует заключительная из тройки самых престижных веломногодневок мирового сезона — испанская «Вуэльта».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хоть «Тур де Франс» завершился без малого месяц назад, свидетелями старта гонки будут именно французские болельщики. Откроет программу 72-й «Вуэльты» командная гонка с раздельным стартом, которая пройдет в Ниме, что на юге Франции. Лишь к концу четвертого дня пелотон транзитом через Андорру доберется до Испании, по которой по традиции колесят участники этого
ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Всего же участников многодневки ждет 21 этап общей протяженностью 3324,1 км, и всего лишь два дня отдыха, в один из которых им еще предстоит переезд почти через всю страну из
Прежде, чем добраться до традиционного дружеского финиша в Мадриде, велогонщикам предстоит преодолеть немало испытаний. Организаторы уже по традиции сделали маршрут едва ли не самым «горным» в
Лазать по горам спортсменам вообще придется почти непрерывно — 18 этапов подряд, с третьего по двадцатый, включают в себя подъемы разной сложности. А роль вишенки на торте в этом деле сыграет финиш 20-го отрезка, когда участники будут покорять знаменитую вершину Англиру. Один из самых изнурительных подъемов в мире велоспорта не гостил в расписании «Вуэльты» с 2010 года.
УЙТИ КРАСИВО
Все это природное великолепие, а попутно и самих себя будут преодолевать 189 гонщиков из 21 команды. В том числе и немало тех, кто еще недавно бороздил просторы Франции — например, вновь выигравший «Большую петлю» Крис Фрум. Британец еще ни разу не побеждал на «Вуэльте» и очень хочет исправить это недоразумение.
А вот первый стартовый номер организаторы, вопреки традиции, отдали не ему. А своему соотечественнику Альберто Контадору. И было за что — один из сильнейших гонщиков современности уже объявил, что нынешняя «Вуэльта» станет последней гонкой в его карьере. И, конечно, испанец будет стараться уйти красиво.
Среди тех, кто способен помешать ему, будет и россиянин. Если на «Тур де Франс» в нынешнем году не было ни одного представителя нашей страны, то в Испании капитаном команды
КАЛЕНДАРЬ «ВУЭЛЬТЫ» — 2017
19 августа. 1 этап. Ним. 13,7 км. Групповая разделка
20 августа. 2 этап. Ним — Грюиссан. 203,4 км. Равнинный
21 августа. 3 этап. Прад — Андорра. 158,5 км. Горный
22 августа. 4 этап.
23 августа. 5 этап. Беникассим — Алькосебре. 175,7 км. Холмистый
24 августа. 6 этап. Вильяреаль — Сагунто. 204,4 км. Холмистый
25 августа. 7 этап. Лирия — Куэнка. 207 км. Равнинный
26 августа. 8 этап. Эльин —
27 августа. 9 этап. Ориуэла — Бенитачель. 174 км. Среднегорный
29 августа. 10 этап. Каравака-де-ла-Крус —
30 августа. 11 этап. Лорка — Обсерватория
31 августа. 12 этап. Мотриль — Антекера. 160,1 км. Среднегорный
1 сентября. 13 этап. Коин — Томарес. 198,4 км. Равнинный
2 сентября. 14 этап. Эсиха — Сьерра-де-ла-Пандера. 175 км. Горный
3 сентября. 15 этап.
5 сентября. 16 этап. Автодром «Наварра» — Логроньо. 40,2 км. Индивидуальная разделка
6 сентября. 17 этап. Вильядиего —
7 сентября. 18 этап. Суансес — Санто-Торибио-де-Либана. 169 км. Среднегорный
8 сентября. 19 этап. Касо — Хихон. 149,7 км. Среднегорный
9 сентября. 20 этап.
10 сентября. 21 этап. Арройомолинос — Мадрид. 117,6 км. Равнинный.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter