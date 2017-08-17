Австралиец получил российское гражданство во время заезда

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Вообще-то, Перкинс дебютировал на чемпионате России еще даже до официального предоставления гражданства. На турнире, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, австралиец выступил за местный коллектив в командном спринте, а также вышел как минимум в полуфинал в спринте личном. Хорошие новости о том, что теперь у него будет российский паспорт, австралиец получил прямо по ходу ответственных заездов. Так что в случае, если ему удастся одержать победу, Перкинс сможет с полным правом считаться чемпионом своей новой родины.

Наверняка новый гонщик теперь усилит нашу команду и на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине. Главный тренер Сергей Ковпанец в интервью ТАСС уже сообщил, что собирается включить Перкинса в заявку команды.

— Рады тому, что мечта Шейна сбывается, — сказал Ковпанец. — Сейчас мы подадим документы в UCI (Международный союз велосипедистов. — Прим. «СЭ»), чтобы он мог выступить на чемпионате Европы. Думаю, что все с этим будет хорошо. В любом случае, у нас впереди три года, теперь у Шейна есть шанс выступить за Россию на Олимпиаде.

— Невероятный день: такая хорошая новость, — цитирует «Р-Спорт» Перкинса. — Честно сказать, я ждал совсем недолго и практически ничего для этого не сделал. Все сделала Федерация велосипедного спорта России, я ей очень благодарен. Я рад и надеюсь выступить на чемпионате Европы в Берлине. Я полон амбиций, хотя до сих пор сложно даже осознать, что случилось. Поменять имя на русский вариант? Я, честно сказать, даже не думал об этом. Это имя, которое мне дали родители, я Шон Перкинс, им и буду.

Шейн ПЕРКИНС. AFP 2017

СМЕНИЛ ГРАЖДАНСТВО РАДИ МЕЧТЫ О ТОКИО

Напомним, Перкинс впервые заявил о желании представлять нашу страну на международных соревнованиях еще этой зимой. Причина была банальна — австралиец поругался с местной федерацией и считал, что дорога в сборную своей страны для него на этом закрыта. Какое-то время Перкинс выступал в Японии за коммерческую команду, а затем нашел вариант с Россией.

«Мой отец Даниэл Перкинс выступал на Олимпийских играх в Токио в 1964 году, и я всегда мечтал соревноваться на Играх в том же городе спустя столько лет», — говорил Перкинс. Теперь его мечта с высокой долей вероятности должна осуществиться. Австралиец является двукратным чемпионом мира, в 2016-м выиграл национальный чемпионат, но на Игры в Рио из-за конфликта не поехал.

Как раз в этот период Перкинс подружился с лучшим нашим спринтером Денисом Дмитриевым. Уже зимой 2017-го он в роли спарринг партнера помогал Дмитриеву готовиться к очередному чемпионату мира, который россиянин выиграл. То есть между двумя нашими лучшими гонщиками не только нет противоречий, но и наметилось эффективное сотрудничество.

— В прошлом году австралиец приехал выступать на Мемориал Лесникова вместе с семьей, и Москва его просто поразила, — рассказывал Ковпанец в интервью «СЭ». — Он потом говорил, что даже представить себе не мог такой красоты. К тому же, он тогда победил. Но отправной точкой для перехода, я думаю, стал тот факт, что австралийцы не поставили его на Олимпийские игры в Рио. Притом, что мужчины-спринтеры у Австралии там выступили очень слабо.

— Перкинс станет заметным усилением для трековой сборной России? В каких дисциплинах вы планируете его использовать?

— Я надеюсь, он станет маяком для наших спортсменов — то есть человеком, на которого надо ориентироваться. Шейн имеет за плечами серьезную австралийскую школу подготовки. Круг претендентов на места в сборной у нас довольно ограничен. И теперь у ребят должен появиться дополнительный стимул. В первую очередь, я буду рассчитывать на Перкинса в командном спринте и в кейрине.

Шанс впервые проверить себя в составе сборной России у Перкинса будет уже на ближайшем чемпионате Европы. Хотя основной акцент в подготовке наверняка будет сделан на Олимпийские игры в Токио. Там Перкинсу будет 33 года — вполне продуктивный возраст для велоспорта. Вместе с Дмитриевым в командном спринте у них будут все шансы побороться за пьедестал.