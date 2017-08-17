Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что Перкинс дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

«Это невероятно, сейчас я самый счастливый человек в мире. Сбылась моя мечта и теперь я могу сосредоточиться на исполнении следующей — успешном выступлении на Олимпиаде в Токио. Хочу поблагодарить российский народ и, конечно, господина Путина. Надеюсь, что вся страна будет мной гордиться», — сказал Перкинс.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.