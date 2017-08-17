Велогонщик Перкинс намерен выучить русский язык после получения гражданства РФ

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. Гендиректор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что Перкинс дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

«Мой тренер и мои партнеры по команде уже обучают меня русскому языку. Да, это займет время, но я планирую говорить по-русски в ближайшем будущем», — сказал Перкинс.

«Сейчас я представляю столичное Училище олимпийского резерва № 2 и собираюсь там оставаться, поскольку они помогали мне на протяжении всего пути, да и сам тренировочный процесс проходит великолепно. Так что жить я планирую в Москве», — добавил он.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.