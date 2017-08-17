Олимпийский чемпион велогонщик Санчес временно дисквалифицирован из-за допинга
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион Пекина в групповой гонке испанский велогонщик команды BMC Racing Самуэль Санчес временно дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
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В пробе 39-летнего спортсмена, взятой 9 августа, были обнаружены
Санчес за свою карьеру дважды финишировал в тройке общего зачете по итогам «Вуэльты». В 2007 году он стал третьим, в 2009-м — вторым.
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