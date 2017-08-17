Олимпийский чемпион велогонщик Санчес временно дисквалифицирован из-за допинга

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В пробе 39-летнего спортсмена, взятой 9 августа, были обнаружены релизинг-пептиды гормона роста. Санчес имеет право запросить результаты пробы B.

Из-за временной дисквалификации Санчес не выступит на «Вуэльте», которая стартует в субботу. Вместо испанца в составе BMC Racing в гонке выступит бельгиец Лоик Влиген.

Санчес за свою карьеру дважды финишировал в тройке общего зачете по итогам «Вуэльты». В 2007 году он стал третьим, в 2009-м — вторым.