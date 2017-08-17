Путин предоставил гражданство двухкратному чемпиону мира Шейну Перкинсу

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Ранее сообщалось, что Перкинс, заявлявший о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское, в первый день чемпионата России в Санкт-Петербурге победил в составе сборной Москвы в командном спринте.

«Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии», — говорится в документе.