Путин предоставил гражданство двухкратному чемпиону мира Шейну Перкинсу
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двукратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу, соответствующий указ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
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Ранее сообщалось, что Перкинс, заявлявший о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское, в первый день чемпионата России в
«Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии», — говорится в документе.
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