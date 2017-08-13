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13 августа 2017, 16:11 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорус Сергей Попок занял четвертое место на велогонке в Польше

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Сергей Попок занял четвертое место на международной велогонке в Memorial Henryka Lasaka в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 1958 км он проехал за 3 часа 58 минут и 35 секунд. Белорус финишировал в общей группе лидеров и уступил лишь призерам гонки. Увеличить
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Дистанцию в 195,8 км он проехал за 3 часа 58 минут и 35 секунд. Белорус финишировал в общей группе лидеров и уступил лишь призерам гонки. Первое место занял Алан Банашек из Польши, его соотечественник Сильвестр Янишевски на втором месте. Артур Детко, также представлявший польскую команду Domin sport, стал третьим.

В престижной велогонке приняли участие еще 7 велосипедистов из команды «Минск». Наиболее высокое место среди остальных белорусов занял Евгений Королек, у которого 24 место.

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