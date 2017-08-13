Белорус Сергей Попок занял четвертое место на велогонке в Польше

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Дистанцию в 195,8 км он проехал за 3 часа 58 минут и 35 секунд. Белорус финишировал в общей группе лидеров и уступил лишь призерам гонки. Первое место занял Алан Банашек из Польши, его соотечественник Сильвестр Янишевски на втором месте. Артур Детко, также представлявший польскую команду Domin sport, стал третьим.

В престижной велогонке приняли участие еще 7 велосипедистов из команды «Минск». Наиболее высокое место среди остальных белорусов занял Евгений Королек, у которого 24 место.