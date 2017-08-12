Фульсанга прооперируют в Бельгии

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Сразу после падения, Фульсанг был отправлен в больницу для медицинского обследования. У гонщика был диагностирован перелом левой ключицы. Сегодня, Якоб Фульсанг будет перевезен в Бельгию, в больницу города Херенталс, где завтра утром ему будет сделана операция, которую проведет доктор Тоон Клаес.



Информация о времени восстановления гонщика появится после операции.