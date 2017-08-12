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12 августа 2017, 14:51 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Фульсанга прооперируют в Бельгии

Вчера вечером, гонщик команды «Астана» Якоб Фульсанг попал в завал во время участия в критериуме в городе Хернинг. Для Якоба это была первая гонка после «Тур де Франс».

Вчера вечером гонщик команды <span class=error>Астана</span> Якоб Фульсанг попал в завал во время участия в <span class=error>критериуме</span> в городе <span class=error>Хернинг</span>. Для Якоба это была первая гонка после Тур де <span class=error>Франс</span>. Увеличить
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Сразу после падения, Фульсанг был отправлен в больницу для медицинского обследования. У гонщика был диагностирован перелом левой ключицы. Сегодня, Якоб Фульсанг будет перевезен в Бельгию, в больницу города Херенталс, где завтра утром ему будет сделана операция, которую проведет доктор Тоон Клаес.

Информация о времени восстановления гонщика появится после операции.

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