Фульсанга прооперируют в Бельгии
Вчера вечером, гонщик команды «Астана» Якоб Фульсанг попал в завал во время участия в критериуме в городе Хернинг. Для Якоба это была первая гонка после «Тур де Франс».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сразу после падения, Фульсанг был отправлен в больницу для медицинского обследования. У гонщика был диагностирован перелом левой ключицы. Сегодня, Якоб Фульсанг будет перевезен в Бельгию, в больницу города Херенталс, где завтра утром ему будет сделана операция, которую проведет доктор Тоон Клаес.
Информация о времени восстановления гонщика появится после операции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter