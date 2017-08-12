Британский велогонщик Эдвард Клэнси стал победителем «Тура EXPO» памяти погибшего Скарпони

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Победителем «Тура EXPO» стал британский велогонщик Эдвард Клэнси. При этом лучшим гонщиком Азии стал Бахтияр Кожатаев из «Астаны».

В велогонке приняли участие 20 команд из 15 стран мира: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и национальные сборные, в составе которых выступили победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту. Хэдлайнерами гонки стали действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской TeamSky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер AstanaProTeam Фабио Ару.

Маршрут состоял из 30−35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Кунаева.

Отметим, что звезды велоспорта прибыли всего на один день для участия в столичном критериуме. Уже завтра они улетят из Казахстана и продолжат подготовку по своей соревновательной программе. Так, Фрум и Ару примут участие в «Вуэльте», которая стартует уже 19-го августа. Ланда же после небольшого отдыха будет готовиться к итальянским классикам.