Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30663208/
12 августа 2017, 12:13 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Британский велогонщик Эдвард Клэнси стал победителем «Тура EXPO» памяти погибшего Скарпони

В субботу, 12 августа, в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоялся профессиональная шоссейная велогонка «Тура EXPO».

При этом Бахтияр Кожатаев из Астаны стал лучшим гонщиком Азии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем «Тура EXPO» стал британский велогонщик Эдвард Клэнси. При этом лучшим гонщиком Азии стал Бахтияр Кожатаев из «Астаны».

В велогонке приняли участие 20 команд из 15 стран мира: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и национальные сборные, в составе которых выступили победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту. Хэдлайнерами гонки стали действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской TeamSky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер AstanaProTeam Фабио Ару.

Маршрут состоял из 30−35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Кунаева.

Отметим, что звезды велоспорта прибыли всего на один день для участия в столичном критериуме. Уже завтра они улетят из Казахстана и продолжат подготовку по своей соревновательной программе. Так, Фрум и Ару примут участие в «Вуэльте», которая стартует уже 19-го августа. Ланда же после небольшого отдыха будет готовиться к итальянским классикам.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

В Астану прибыли звезды мирового велоспорта на «Критериум EXPO» памяти погибшего Скарпони

В Астану прибыли звезды мирового велоспорта на «Критериум EXPO» памяти погибшего Скарпони

Сегодня, 12 августа, в Астане пройдет профессиональная шоссейная велогонка «Тур EXPO», участие в которой примут 15 профессиональных велокоманд и пять национальных сборных, в числе которых звезды мирового велоспорта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

Эксперт ESPN подколол предсказавшего Чарло легкую победу над Головкиным и "Канело" фаната

Британский велогонщик Эдвард Клэнси стал победителем "Тура EXPO" памяти погибшего Скарпони

Фото и видео с открытой тренировки Конора МакГрегора перед боем с Мейвезером