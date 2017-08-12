В Астану прибыли звезды мирового велоспорта на «Критериум EXPO» памяти погибшего Скарпони
Сегодня, 12 августа, в Астане пройдет профессиональная шоссейная велогонка «Тур EXPO», участие в которой примут 15 профессиональных велокоманд и пять национальных сборных, в числе которых звезды мирового велоспорта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Рано утром в столицу Казахстана прибыл четырехкратный победитель «Тур де Франс», в том числе нынешнего года, представитель британской команды Sky Крис Фрум. Компанию ему составил товарищ по команде, один из лучших горных гонщиков мира, бронзовый призер «Джиро д`Италия-2915» Микель Ланда.
Также прилетел лидер казахстанской велокоманды «Астана», победитель «Вуэльты-2015», серебряный призер «Джиро д`Италия-2915», победитель этапа «Тур де Франс-2017» Фабио Ару.
Отметим, что звезды велоспорта прибыли для участия в столичном критериуме всего на один день. Уже завтра они улетят из Казахстана и продолжат подготовку по своей соревновательной программе. Так, Фрум и Ару примут участие в «Вуэльте», которая стартует уже 19-го августа. Ланда же после небольшого отдыха будет готовиться к итальянским классикам.
«Для меня, как и для других гонщиков «Астаны», очень важно принять участие в критериуме памяти нашего погибшего товарища Микеле Скарпони, — отметил Ару. — Я прибыл специально ради этого всего на один день, уже завтра вернусь домой, чтобы завершить подготовку к «Вуэльте».
Помимо Ару представлять «Астану» на «Туре EXPO» будут участники Олимпиады в Рио, казахстанские гонщики Бахтияр Кожатаев и Андрей Зейц. В 12:00 в амфитеатре международной выставки EXPO-2017 состоится презентация команд, в 13:00 будет дан старт. Финиш состоится возле «Байтерека». Участники за несколько кругов преодолеют 50 километров.
Трансляция велогонки будет осуществляться в прямом эфире телеканалов Eurosport2 и KazSport с 13:30 до 14:30 по времени Астаны, а комментатором выступит известный российский спортивный комментатор Сергей Курдюков.
Напомним, однодневная
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