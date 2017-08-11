«Астана» объявила состав на «Вуэльту»
Девять гонщиков выступят в составе «Астаны» на веломногодневке «Вуэльта», сообщает официальный сайт команды.
Капитаном «Астаны» будет итальянец Фабио Ару. Вместе с ним стартуют два казахстанских гонщика — Алексей Луценко и Никита Стальнов, два испанца — Пельо Бильбао и Луис Леон Санчес, колумбиец Мигель Анхель Лопес, россиянин Сергей Чернецкий, бельгиец Лауренс Де Вриз и датчанин Йеспер Хансен.
«Вуэльта» наряду с «Тур де Франс» и «Джиро-д`Италия» считается гонкой
За 72 года «Вуэльты» три раза ее победителями становились представители «Астаны». В 2006 году лучшим стал казахстанец Александр Винокуров, в 2008 году — испанец Альберто Контадор, а в 2015 году — итальянец Фабио Ару.
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