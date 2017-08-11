Такое решение было принято на заседании правления UEC, которое состоялось в датском Хернинге.

Также было утверждено, что чемпионат мира по BMX в 2020 году состоится в бельгийском Десселе, а чемпионат мира по маунтинбайку в 2021 году пройдет в швейцарском Эволене.