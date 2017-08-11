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11 августа 2017, 13:51 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Чемпионат Европы по BMX в 2019 году пройдет в Латвии, в 2020-м — в Бельгии

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Латвийский город Валмиера выбран местом проведения чемпионата Европы по BMX в 2019 году, сообщается в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов (UEC).

Такое решение было принято на заседании правления UEC, которое состоялось в датском Хернинге.

Также было утверждено, что чемпионат мира по BMX в 2020 году состоится в бельгийском Десселе, а чемпионат мира по маунтинбайку в 2021 году пройдет в швейцарском Эволене.
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