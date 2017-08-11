«Как-то меня чуть подстрелили». Как жил первый русский велопутешественник

Сегодня, в эпоху быстрых автомобилей, самолётов и быстроходных лайнеров, кругосветными путешествиями уже никого не удивишь. Но есть люди, вроде того же Фёдора Конюхова, которые, для того чтобы обогнуть земной шар, используют необычные виды транспорта. А представьте, каково было таким самоотверженным странникам более 100 лет назад!

Ровно 104 года тому назад Онисим Панкратов стал первым русским человеком, совершившим кругосветное путешествие на велосипеде. В связи с этим вспоминаем самые удивительные подробности той невероятной 748-дневной поездки, которые сегодня кажутся просто нереальными.

Вокруг света по воле отца

В путешествие 23-летний Онисим отправился во многом по воле отца. Панкратов-старший ещё за два года до рождения сына увидел в газете объявление: Международная федерация велоспорта вручит бриллиантовую пальмовую ветвь тому, кто объедет всю Европу по оговоренному маршруту. Глава семейства загорелся идеей воспитать будущего чемпиона, и во многом поэтому Онисим вырос настоящим спортсменом. В отрочестве он занимался борьбой, стрельбой, футболом, плаванием, а потом увлёкся велоспортом. В Харбине, где жила семья Панкратовых, Онисим был лучшим гонщиком на местном циклодроме, как тогда называли велотрек.

Четверо поехали — один остался

Из Харбина в кругосветное путешествие выехали сразу четыре человека: сам Панкратов, а также некто Сорокин, Воронинов и Цейберг. Один из попутчиков сошёл с дистанции уже через 100 километров, двое других с горем пополам, постоянно отставая от Онисима, добрались вместе с ним до Читы, а затем всё-таки решили завершить путешествие. Почти весь оставшийся путь Панкратов преодолел в гордом одиночестве, если не считать случайных попутчиков. Исключением стали участки пути близ Москвы и Санкт-Петербурга: там удивительного путешественника встречали и сопровождали представители Русского клуба велосипедистов.

Грабители путника пожалели

Онисим Панкратов был небогатым человеком. Во время путешествия ему не просто приходилось терпеть тяготы и лишения, но и работать, чтобы добыть средства на пропитание. Однажды, ещё путешествуя по России, он подвергся нападению грабителей. Однако те, увидев измождённое лицо путника и заглянув в его практически пустой кошелёк, пожалели его и отпустили с миром. Финансовых проблем Панкратов не испытывал, только когда проезжал российские столицы и путешествовал по Европе — там ему нередко помогали именитые соотечественники.

Охота на путешественника

«Был момент, когда меня чуть подстрелили, — вспоминал Онисим. — Попался я навстречу охотникам в горах, которые вместо дичи решили поохотиться за мной, и открыли пальбу. Одним из выстрелов я был ранен в спину и собираюсь теперь подлечиться». Вообще, местное население в России далеко не всегда дружелюбно относилось к путешественнику. Он по ходу пути не раз подвергался избиению, в его велосипед кидали камнями, травили собаками. Однако всегда находились добрые люди, заступничество которых помогало продолжить путешествие. А ещё Панкратов натерпелся от железнодорожных путевых сторожей, которые, несмотря на разрешение от железнодорожного начальства, сгоняли путешественника с рельсов. Поскольку других дорог в Сибири в период распутицы не было, Онисиму приходилось ехать только по ночам.

Двойной агент

Не раз — как в России, так и за рубежом — путешественника подозревали в шпионаже. Но почти всегда выручал путевой журнал Онисима, в котором он просил старост деревень и глав городов ставить свои штампы. Впрочем, во время путешествия по Европе даже это его не спасло. Онисима сначала арестовали и избили жандармы в Турции, приняв за итальянского шпиона, а через несколько дней… в Италии, признав в нём шпиона турецкого. Как Панкратов, не знавший ни одного иностранного языка, кроме русского, убеждал власти в своей невиновности и объяснял, что просто колесит по свету, до сих пор остаётся загадкой.

Борец, писатель, портовый грузчик

Путешествуя по Европе, Панкратов решил примерно повторить тот маршрут, за который более двух десятков лет тому назад обещали бриллиантовую пальмовую ветвь. Путь на карте чем-то напоминал восьмёрку и проходил через большинство стран Европы. Во время путешествия по Старому Свету Онисим принимал участие в соревнованиях по велогонкам и борьбе, чтобы заработать немного денег, а также при поддержке русских писателей за рубежом публиковал свои путевые заметки в газетах. Чтобы заработать на билет до Америки, а затем и до Японии, Панкратов просто трудился в порту грузчиком. Соединённые Штаты путник пересёк по маршруту Нью-Йорк — Чикаго — Сан-Франциско за три месяца.

Бриллиантовая звезда вместо ветви

Добравшись до Японии, Панкратов завершил путешествие. В Харбине ему устроили торжественный приём, преподнесли лавровый венок и шёлковую ленту. От велосипеда системы Грицнера, на котором Онисим два года назад покидал Харбин, остались только рама и рулевая вилка. За время поездки Панкратов заменил 53 покрышки, 36 камер, 11 цепей, 8 педалей, четыре седла, два руля и 750 спиц. Общий пробег составил около 30 тысяч километров. Кстати, это путешествие привлекло и внимание Международной федерации велоспорта: Онисиму Панкратову за его выдающееся кругосветное путешествие была вручена бриллиантовая звезда.

С мечтами о втором путешествии

Одним кругосветным путешествием Панкратов решил не ограничиваться — задумал облететь мир на самолёте, и даже научился управлять им. Однако воплощению новой мечты Онисима в жизнь помешала Первая мировая война. Панкратов был призван на службу в авиацию и не раз отмечался и награждался за доблесть и боевые заслуги. Но до конца войны он не дожил: в августе 1916 года Панкратов с французом Анри Лораном отправился на перехват вражеских истребителей. «У озера Дрисвяты вступил в бой с превосходящим по силе противником, результатом коего был быстрый спуск неприятельского аппарата. Во время боя ранен разрывной пулей и геройской своей смертью запечатлел содеянный им подвиг», — гласят строчки сопроводительной записки к посмертному ордену св. Георгия 4-й степени для путешественника Онисима Панкратова.