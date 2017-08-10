Давиде Виллелья перешёл в «Астану»

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— После четырех сезонов в одной команде, я чувствую, что пришел момент что-то изменить для того, чтобы двигаться дальше. В команде «Астана» я вижу возможность продолжить свой прогресс. «Астана» — это команда, которая всегда на виду, всегда сражается за победу, и я очень рад, что в следующем сезоне стану частью этого проекта. Хочу сказать спасибо команде Cannondale-Drapac за уникальную возможность, которая была мне предоставлена и за все эти четыре с половиной прекрасных года на самом высоком уровне, — сказал Давиде Виллелья.

Двадцатишестилетний Давиде Виллелья специализируется на однодневных и классических гонках, где добился своих самых значимых результатов в карьере. Среди главных достижений итальянского гонщика можно отметить победу на «Кубке Японии» (2016), 3-е место на «Джиро делл’Эмилия» (2013) и «Коппа Сабатини» (2013), а также высокое 5-е место на монументальной классической гонке «Тур Ломбардии» (2016).

Кроме того, на счету Виллельи есть несколько хороших результатов и в многодневных гонках: победа в горной классификации «Тура Страны Басков» (2014), 4-е место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии» (2014) и 10-е место в общем зачете «Тура Польши» (2016).

В молодежной категории Давиде Виллелья становился победителем «Джиро Валле д’Аоста» и «Тура Ломбардии до 23 лет».