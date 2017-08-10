Давиде Виллелья перешёл в «Астану»
Следующие два сезона (2018 и 2019) итальянский гонщик Давиде Виллелья будет выступать в составе команды Мирового Тура «Астана».
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— После четырех сезонов в одной команде, я чувствую, что пришел момент
Двадцатишестилетний Давиде Виллелья специализируется на однодневных и классических гонках, где добился своих самых значимых результатов в карьере. Среди главных достижений итальянского гонщика можно отметить победу на «Кубке Японии» (2016), 3-е место на «Джиро делл’Эмилия» (2013) и «Коппа Сабатини» (2013), а также высокое 5-е место на монументальной классической гонке «Тур Ломбардии» (2016).
Кроме того, на счету Виллельи есть несколько хороших результатов и в многодневных гонках: победа в горной классификации «Тура Страны Басков» (2014), 4-е место в общем зачете «Арктической Гонки Норвегии» (2014) и 10-е место в общем зачете «Тура Польши» (2016).
В молодежной категории Давиде Виллелья становился победителем «Джиро Валле д’Аоста» и «Тура Ломбардии до 23 лет».
— Давиде — молодой гонщик с большим потенциалом в классических гонках, что он доказал в прошлом году на «Туре Ломбардии». Я уверен, что в команде «Астана» Виллелья получит свой шанс проявить себя и в однодневных гонках, и в многодневках. Кроме того, он является отличным командным гонщиком, что очень важно для «Астаны», которая основной упор всегда делала и будет делать на
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