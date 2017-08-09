Словацкий велогонщик Петер Саган победил на третьем этапе многодневки BinckBank Tour
МОСКВА, 9 авг —
Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe победил на третьем этапе многодневки BinckBank Tour, которая проходит в Бельгии и Нидерландах.
Саган преодолел 185 км за 4 часа 14 минут и 1 секунду. В одно время с победителем финишировали ставшие вторым и третьим бельгиец Эдвард Тёнс из
После трех этапов в общем зачете лидирует швейцарский гонщик BMC Racing Штефан Кюнг (8 часов 15 минут 8 секунд). Вторым идет поляк Мачей Боднар из команды
Четвертый этап протяженностью 154,2 км пройдет в четверг.
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