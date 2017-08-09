Словацкий велогонщик Петер Саган победил на третьем этапе многодневки BinckBank Tour

Саган преодолел 185 км за 4 часа 14 минут и 1 секунду. В одно время с победителем финишировали ставшие вторым и третьим бельгиец Эдвард Тёнс из Trek-Segafredo и француз Руди Барбье из AG2R La Mondiale.

После трех этапов в общем зачете лидирует швейцарский гонщик BMC Racing Штефан Кюнг (8 часов 15 минут 8 секунд). Вторым идет поляк Мачей Боднар из команды Bora-Hansgrohe (+4 секунды), третье место занимает голландец Том Дюмулен из Sunweb (+5 секунд). Саган также с пятисекундным отставанием идет четвертым.

Четвертый этап протяженностью 154,2 км пройдет в четверг.