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9 августа 2017, 19:38 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Словацкий велогонщик Петер Саган победил на третьем этапе многодневки BinckBank Tour

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe победил на третьем этапе многодневки BinckBank Tour, которая проходит в Бельгии и Нидерландах.

Саган преодолел 185 км за 4 часа 14 минут и 1 секунду. В одно время с победителем финишировали ставшие вторым и третьим бельгиец Эдвард Тёнс из Trek-Segafredo и француз Руди Барбье из AG2R La Mondiale.

После трех этапов в общем зачете лидирует швейцарский гонщик BMC Racing Штефан Кюнг (8 часов 15 минут 8 секунд). Вторым идет поляк Мачей Боднар из команды Bora-Hansgrohe (+4 секунды), третье место занимает голландец Том Дюмулен из Sunweb (+5 секунд). Саган также с пятисекундным отставанием идет четвертым.

Четвертый этап протяженностью 154,2 км пройдет в четверг.
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