«Астана» объявила состав на велогонку на EXPO-2017
Казахстанскую команду «Астана» в велогонке на EXPO-2017 в Астане будут представлять три гонщика. Об этом сообщает ее
пресс-служба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что участвовать в критериуме будет лидер «Астаны» Фабио Ару. Теперь команда объявила, что помогать ему будут казахстанские гонщики, участники Олимпиады в Рио, Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев.
Напомним, «Тур Экспо — 2017» пройдет в Астане 12 августа, в прямом эфире его покажет KazSport, а комментировать будет Сергей Курдюков. Также участие в гонке примут лидеры британской команды Sky Крис Фрум и Микель Ланда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter