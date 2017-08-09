«Астана» объявила состав на велогонку на EXPO-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что участвовать в критериуме будет лидер «Астаны» Фабио Ару. Теперь команда объявила, что помогать ему будут казахстанские гонщики, участники Олимпиады в Рио, Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев.

Напомним, «Тур Экспо — 2017» пройдет в Астане 12 августа, в прямом эфире его покажет KazSport, а комментировать будет Сергей Курдюков. Также участие в гонке примут лидеры британской команды Sky Крис Фрум и Микель Ланда.