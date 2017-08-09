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9 августа 2017, 10:46 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Представительница Башкортостана Гареева выиграла групповую велогонку на Спартакиаде

ТАСС, 9 августа. Айгуль Гареева из Башкортостана стала победительницей групповой велогонки на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее она стала победительницей групповой и индивидуальной гонок в рамках Спартакиады. Увеличить
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Второе место заняла Дарья Макасеева из Санкт-Петербурга. Третьей стала Ангелина Слободчикова из Свердловской области.

Гареева выиграла все три гонки на нынешней Спартакиаде: индивидуальную, групповую и критериум.

Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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