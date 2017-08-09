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Щебелин выиграл 13-й этап, который прошел от Свободного до Хабаровска, преодолев 754 км за 32 часа 4 минуты 10 секунд. Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (32:20.11), третьим — бразилец Марсело Флорентино Соарес (32:26.28). Датчанин Петер Сандтхольт снялся с гонки. Таким образом, только Щебелин, Бишофф и Соарес продолжают участвовать в веломногодневке.

В генеральной классификации Щебелин с суммарным временем 283 часа 54 минуты 36 секунд идет на первом месте. Вторую строчку занимает Бишофф (287:12.59), третью — Соарес (297:41.43).

Заключительный этап веломногодневки пройдет по маршруту Хабаровск — Владивосток и стартует в среду, участникам предстоит преодолеть 761 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.