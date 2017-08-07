«Астана» объявила состав на «Арктическую Гонку Норвегии»
Команда Мирового Тура «Астана» выступит на многодневной гонке высшей категории «Арктическая Гонка Норвегии», которая пройдет в период с 10 по 13 августа.
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Состав команды: Жандос Бижигитов, Матти Брешель, Андрей Гривко, Трульс Корсет, Артем Захаров и стажер команды Карл Патрик Лаук.
Спортивный директор: Дмитрий Седун.
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