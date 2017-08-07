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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30610633/
7 августа 2017, 15:26 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

«Астана» объявила состав на «Арктическую Гонку Норвегии»

Команда Мирового Тура «Астана» выступит на многодневной гонке высшей категории «Арктическая Гонка Норвегии», которая пройдет в период с 10 по 13 августа.

Команда Мирового Тура <span class=error>Астана</span> выступит на многодневной гонке высшей категории Арктическая Гонка Норвегии которая пройдет в период с 10 по 13 августа. Увеличить
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Состав команды: Жандос Бижигитов, Матти Брешель, Андрей Гривко, Трульс Корсет, Артем Захаров и стажер команды Карл Патрик Лаук.

Спортивный директор: Дмитрий Седун.

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