«Астана» подписала датского велогонщика

— Для меня переход в «Астану» в следующем сезоне — это новый вызов, и я надеюсь, что у меня будет шанс проявить себя на больших классических гонках и, конечно же, помочь команде на Гранд-турах. В «Астане» уже есть талантливая группа датских гонщиков, и я с оптимизмом жду возможности выступать рядом с ними, а также с остальными гонщиками команды в 2018 году. Я хотел бы поблагодарить команду Orica-Scott, которая помогала мне в моем профессиональном развитии на протяжении последних трех сезонов, это было отличное время, — рассказал Магнус Корт Нильсен.

Магнус Корт Нильсен (24 года) является универсальным гонщиком, который уверенно чувствует себя в однодневных и классических гонках, а, кроме того, прекрасно выступает в многодневках.

После перехода в профессионалы в 2015 году, Магнус добился целого ряда весомых результатов, среди которых особо стоит отметить две победы на этапах «Вуэльты Испании» (2016), успех на «Классике Альмерии» (2017), победу на этапе «Вуэльты Валенсии» (2017) и недавнее второе место на однодневной гонке Мирового Тура «РайдЛондон — Суррей Классик».