Трусов заявил, что так и не понял причину завала на финише групповой велогонки на ЧЕ

Порсев на чемпионате Европы в датском Хернинге во время групповой гонки упал за 100 метров до финиша.

«Нас догнали на последнем повороте, и завала самого я не видел. Первый был за 400−500 метров, кто-то пытался пролезть, но вот завал за 100 метров — вообще непонятно, что случилось, раз и упали четыре человека, в том числе Саша Порсев. Не знаю, стоило мне отъезжать или нет, то, что Саша остался один — это проблема. Но в целом последний круг провели хорошо, команда работала на лидера, все шесть человек, все рядом, все впереди, разброса не было», — сказал Трусов по телефону.

Также Трусов объяснил, как оказался в группе отрыва с норвежцем Эдвальдом Боассоном Хагеном за 3 км до финиша.

«В предыдущих гонках отрыв практически настигли. Я подъехал сказал Сергею Шилову, чтобы он следил за тем, как в конце будет. Сам выехал вперед, чтобы проехать в городе четыре поворота, но тут сзади работать бросили, и впереди два сильных гонщиков поехали. Понял, что Боассон Хаген готов хорошо, раз пять оглянулся проверить, едут или нет за нами, чтобы свои были поближе. Но в группе бросили работать, а уже дальше с Хагеном было тяжело — он машина такая», — отметил он.

Трусов подчеркнул, что чемпионат Европы был очень серьезным по своему представительству. «Итальянцы привезли на чемпионат Европы свой сильнейший состав, норвежцы. Практически из сильнейших не было только (Петера) Сагана. Но если будет продолжаться такая же нервотрепка с календарем — сейчас пришлось организовывать специальный трансфер на “Энеко-Тур” — будут немного недотягивать до максимального уровня по представительству», — добавил он.