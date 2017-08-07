Трусов заявил, что так и не понял причину завала на финише групповой велогонки на ЧЕ
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Николай Трусов заявил агентству «Р-Спорт», что ему непонятна причина завала, произошедшего незадолго до финиша групповой гонки на чемпионате Европы, в котором оказался капитан сборной РФ Александр Порсев.
Порсев на чемпионате Европы в датском Хернинге во время групповой гонки упал за 100 метров до финиша.
«Нас догнали на последнем повороте, и завала самого я не видел. Первый был за 400−500 метров,
Также Трусов объяснил, как оказался в группе отрыва с норвежцем Эдвальдом Боассоном Хагеном за 3 км до финиша.
«В предыдущих гонках отрыв практически настигли. Я подъехал сказал Сергею Шилову, чтобы он следил за тем, как в конце будет. Сам выехал вперед, чтобы проехать в городе четыре поворота, но тут сзади работать бросили, и впереди два сильных гонщиков поехали. Понял, что Боассон Хаген готов хорошо, раз пять оглянулся проверить, едут или нет за нами, чтобы свои были поближе. Но в группе бросили работать, а уже дальше с Хагеном было тяжело — он машина такая», — отметил он.
Трусов подчеркнул, что чемпионат Европы был очень серьезным по своему представительству. «Итальянцы привезли на чемпионат Европы свой сильнейший состав, норвежцы. Практически из сильнейших не было только (Петера) Сагана. Но если будет продолжаться такая же нервотрепка с календарем — сейчас пришлось организовывать специальный трансфер на “Энеко-Тур” — будут немного недотягивать до максимального уровня по представительству», — добавил он.
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