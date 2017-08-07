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7 августа 2017, 12:26 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Двукратный победитель «Тур де Франс» Контадор завершит карьеру после «Вуэльты»

ТАСС, 7 августа. Двукратный победитель веломногодневки «Тур де Франс» испанец Альберто Контадор объявил, что завершит карьеру после выступления на последнем Гранд-туре этого сезона «Вуэльте». Об этом 34-летний спортсмен рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram.

Вуэльта Испании пройдет с 19 августа по 10 сентября. Увеличить
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«Я хотел бы сообщить о двух вещах. Во-первых, на следующей неделе я возьму старт на “Вуэльте”, а во-вторых, это будет моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика», — сказал Контадор.

«Вуэльта Испании» пройдет с 19 августа по 10 сентября.
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