Двукратный победитель «Тур де Франс» Контадор завершит карьеру после «Вуэльты»
ТАСС, 7 августа. Двукратный победитель веломногодневки «Тур де Франс» испанец Альберто Контадор объявил, что завершит карьеру после выступления на последнем
Гранд-туре этого сезона «Вуэльте». Об этом 34-летний спортсмен рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram.
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«Я хотел бы сообщить о двух вещах.
«Вуэльта Испании» пройдет с 19 августа по 10 сентября.
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