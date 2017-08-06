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6 августа 2017, 18:31 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Норвежец Кристофф победил в групповой гонке на ЧЕ по велоспорту на шоссе

Норвежец Александр Кристофф стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который завершился в датском Хернинге.

Норвежец Александр Кристофф стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе который завершился в датском <span class=error>Хернинге</span>. Увеличить
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Вторым в воскресенье стал итальянец Элиа Вивиани. Бронзу завоевал голландец Морено Хофланд.

Чемпионат Европы проходил в Хернинге со 2 по 6 августа.
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