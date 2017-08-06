Норвежец Кристофф победил в групповой гонке на ЧЕ по велоспорту на шоссе
Норвежец Александр Кристофф стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который завершился в датском Хернинге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым в воскресенье стал итальянец Элиа Вивиани. Бронзу завоевал голландец Морено Хофланд.
Чемпионат Европы проходил в Хернинге со 2 по 6 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter