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Второе место занял немец Пьер Бишофф (53.55,14). Третьим стал бразилец Марсело Флорентино Соарес (56.19,56).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 251 час 50 минут 26 секунд. На втором месте располагается Бишофф (254.52,48), на третьем — Соарес (265.15,15).

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.