Щебелин выиграл «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
Сегодня, 6 августа, в Свободном Амурской области завершился 12-й этап
ультра-марафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.
Дистанцию в 1368 км, прозванную «королевской», удалось проехать полностью лишь троим гонщикам. Лидер общего зачёта россиянин Алексей Щебелин почти на полтора часа опередил своего ближайшего преследователя немца Пьера Бишоффа и увеличил отрыв от него в генеральной классификации до трёх часов. Почти на 4 часа позже пересёк финишную черту Марсело Флорентино Соарес из Бразилии.
Ещё один стартовавший гонщик, датчанин Петер Сандхольт прекратил борьбу на 1128-м километре
Велоспорт на шоссе.
12-й этап. Чита — Свободный. 1368 км.
1. Алексей Щебелин (Россия) — 52:29.38.
2. Пьер Бишофф (Германия) — 53:55.14.
3. Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) — 56:19.56.
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