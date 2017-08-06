Щебелин выиграл «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

Дистанцию в 1368 км, прозванную «королевской», удалось проехать полностью лишь троим гонщикам. Лидер общего зачёта россиянин Алексей Щебелин почти на полтора часа опередил своего ближайшего преследователя немца Пьера Бишоффа и увеличил отрыв от него в генеральной классификации до трёх часов. Почти на 4 часа позже пересёк финишную черту Марсело Флорентино Соарес из Бразилии.

Ещё один стартовавший гонщик, датчанин Петер Сандхольт прекратил борьбу на 1128-м километре из-за непреодолимого желания спать. Таким образом из 10 стартовавших 18 июля в Москве участников Red Bull Trans Siberian Extreme на старт предпоследнего этапа в генеральной классификации выйдут лишь трое. 13-й этап между Свободным и Хабаровском длиной 754 км стартует 7 августа.

Велоспорт на шоссе. Ультра-марафонская веломногодневка Red Bull Trans-Siberian Extreme

12-й этап. Чита — Свободный. 1368 км.

1. Алексей Щебелин (Россия) — 52:29.38.

2. Пьер Бишофф (Германия) — 53:55.14.

3. Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) — 56:19.56.