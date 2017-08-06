Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30601711/
6 августа 2017, 16:51 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Щебелин выиграл «королевский» этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

Сегодня, 6 августа, в Свободном Амурской области завершился 12-й этап ультра-марафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.

Дистанцию в 1368 км, прозванную «королевской», удалось проехать полностью лишь троим гонщикам. Лидер общего зачёта россиянин Алексей Щебелин почти на полтора часа опередил своего ближайшего преследователя немца Пьера Бишоффа и увеличил отрыв от него в генеральной классификации до трёх часов. Почти на 4 часа позже пересёк финишную черту Марсело Флорентино Соарес из Бразилии.

Ещё один стартовавший гонщик, датчанин Петер Сандхольт прекратил борьбу на 1128-м километре из-за непреодолимого желания спать. Таким образом из 10 стартовавших 18 июля в Москве участников Red Bull Trans Siberian Extreme на старт предпоследнего этапа в генеральной классификации выйдут лишь трое. 13-й этап между Свободным и Хабаровском длиной 754 км стартует 7 августа.

Велоспорт на шоссе. Ультра-марафонская веломногодневка Red Bull Trans-Siberian Extreme
12-й этап. Чита — Свободный. 1368 км.

1. Алексей Щебелин (Россия) — 52:29.38.
2. Пьер Бишофф (Германия) — 53:55.14.
3. Марсело Флорентино Соарес (Бразилия) — 56:19.56.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Велогонщик из РФ получил специальный приз за инцидент с пони в Польше

Организаторы «Тура Польши» по завершению шестого этапа многодневной гонки, которая входит в состав мирового тура Международного союза велосипедистов, наградили российского велогонщика из команды «Газпром-Русвело» Романа Майкина специальным призом за инцидент с пони.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним