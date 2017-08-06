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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30600391/
6 августа 2017, 12:46 | Летние: Велоспорт | Известия

Велогонщик из РФ получил специальный приз за инцидент с пони в Польше

Организаторы «Тура Польши» по завершению шестого этапа многодневной гонки, которая входит в состав мирового тура Международного союза велосипедистов, наградили российского велогонщика из команды «Газпром-Русвело» Романа Майкина специальным призом за инцидент с пони.

Как написал сам Майкин в своем Instagram, ему подарили небольшую плюшевую игрушку пони фиолетового цвета с подковой на ошейнике.

Напомним, на очередном этапе гонки, который проходил в польской Варшаве, Майкин спас собственных соперников от столкновения с резвым пони, который неизвестным образом прорвался на пелотон и некоторое время бежал наравне с участниками велогонки.
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