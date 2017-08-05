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5 августа 2017, 23:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Майкин получил спецприз на «Туре Польши» за спасение пелотона от пони

Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Роман Майкин получил специальный приз от оргкомитета «Тура Польши» за укрощение пони, вбежавшего в пелотон во время гонки.

Российский велогонщик команды <span class=error>Газпром</span>-<span class=error>Русвело</span> Роман <span class=error>Майкин</span> получил специальный приз от оргкомитета Тура Польши за укрощение пони вбежавшего в <span class=error>пелотон</span> во время гонки. Увеличить
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Шестой этап многодневки прошел 3 августа с финишем в Закопане. Во время гонки в пелотон вбежал пони, скорость которого вынужден был контролировать Майкин на одном из поворотов трассы.

«Спасибо “Туру Польши” за прекрасную гонку и специальный приз», — сообщил Майкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram, где выложил видео с гонки, последним кадром на котором стоит фотография плюшевого пони, полученного в качестве приза от оргкомитета.

«Тур Польши» входит в Мировой тур Международного союза велосипедистов.
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