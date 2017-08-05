Велогонщик Майкин получил спецприз на «Туре Польши» за спасение пелотона от пони

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Шестой этап многодневки прошел 3 августа с финишем в Закопане. Во время гонки в пелотон вбежал пони, скорость которого вынужден был контролировать Майкин на одном из поворотов трассы.

«Спасибо “Туру Польши” за прекрасную гонку и специальный приз», — сообщил Майкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram, где выложил видео с гонки, последним кадром на котором стоит фотография плюшевого пони, полученного в качестве приза от оргкомитета.

«Тур Польши» входит в Мировой тур Международного союза велосипедистов.