Тренер: Велогонщица Забелинская завоевала бронзу ЧЕ с незалеченными травмами
МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Незалеченные травмы не помешали россиянке Ольге Забелинской стать третьей в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, спортсменка проявила мужество и характер. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
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Групповая гонка состоялась в субботу, ее победительницей стала голландка Марианна Вос, третье место заняла представительница Италии Джорджиа Бронцини.
«Я разговаривал с Ольгой, она сказала, что очень настраивается на групповую гонку. Понятно, что эта гонка является лотереей, в ней меньше шансов, чем в разделке, но
«Те травмы, которые Ольга получила, не залечены до конца, она будет их еще лечить осенью, в межсезонье. Поэтому Забелинская сейчас находится не в самой оптимальной форме, но к чемпионату мира (турнир пройдет в Норвегии с 17 по 24 сентября — прим. ТАСС) она будет выглядеть лучше. Сильно травмы ее не тревожат, но подготовка
Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в
Чемпионат Европы завершится 6 августа.
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