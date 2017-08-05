Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30597198/
5 августа 2017, 19:17 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Тренер: Велогонщица Забелинская завоевала бронзу ЧЕ с незалеченными травмами

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Незалеченные травмы не помешали россиянке Ольге Забелинской стать третьей в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, спортсменка проявила мужество и характер. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Главный тренер сборной России Иракли Абрамян заявил что в межсезонье спортсменка может перенести операцию на руке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Групповая гонка состоялась в субботу, ее победительницей стала голландка Марианна Вос, третье место заняла представительница Италии Джорджиа Бронцини.

«Я разговаривал с Ольгой, она сказала, что очень настраивается на групповую гонку. Понятно, что эта гонка является лотереей, в ней меньше шансов, чем в разделке, но все-таки Ольга сегодня настроилась и показала свой характер. Соперницы, которые опередили Забелинскую на финише, гораздо сильнее ее именно в финишном спурте, но я понимал, что Ольга будет в тройке уже в тот момент, когда на дистанции образовалась группа из четырех велогонщиц. Она достойно себя проявила на чемпионате Европы, и расцениваю такой результат как отличный», — отметил Абрамян.

«Те травмы, которые Ольга получила, не залечены до конца, она будет их еще лечить осенью, в межсезонье. Поэтому Забелинская сейчас находится не в самой оптимальной форме, но к чемпионату мира (турнир пройдет в Норвегии с 17 по 24 сентября — прим. ТАСС) она будет выглядеть лучше. Сильно травмы ее не тревожат, но подготовка из-за этого сорвалась, что, однако, не помешало ей показать себя на этом турнире. Скорее всего, Ольге будут проводить операцию на руке в межсезонье», — добавил он.

Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Тренер: велогонщица Забелинская завоевала бронзу ЧЕ с незалеченными травмами

Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделе

Красильников и Лямин настраиваются на победу в ЧМ по пляжному волейболу

Тренер: велогонщица Забелинская завоевала бронзу ЧЕ с незалеченными травмами

Агент: бразильский футболист Луан может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделе