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5 августа 2017, 18:48 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке

ТАСС, 5 августа. Россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.

Победительницей стала голландка Марианне Вос. Увеличить
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Победительницей стала голландка Марианне Вос, второй финишировала Джорджиа Бронцини из Италии.

Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.
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МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Незалеченные травмы не помешали россиянке Ольге Забелинской стать третьей в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, спортсменка проявила мужество и характер. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
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