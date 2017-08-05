Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке
ТАСС, 5 августа. Россиянка Ольга Забелинская заняла третье место в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.
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Победительницей стала голландка Марианне Вос, второй финишировала Джорджиа Бронцини из Италии.
Забелинская является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призером Олимпиады-2016 в
Чемпионат Европы завершится 6 августа.
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