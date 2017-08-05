Российская велогонщица Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Незалеченные травмы не помешали россиянке Ольге Забелинской стать третьей в групповой гонке на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, спортсменка проявила мужество и характер. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.