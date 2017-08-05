Лопес стал четвертым по итогам «Вуэльты Бургоса»
Сегодня завершилась многодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса».
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Победителем заключительного этапа стал колумбийский гонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес, вторым финишировал испанец Энрик Мас из «Quick-Step Floors», еще один представитель Испании победитель общего зачета Микель Ланда замкнул тройку лидеров..
«Вуэльта Бургоса». Пятый этап
Comunero de Revenga — Lagunas de Neila, 138 километров
1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — 3:11:42
2. Энрик Мас (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:05
3. Микель Ланда (Испания, «Sky») — +0:11
Общий зачет:
1. Микель Ланда (Испания, «Sky») — 18:12:47
2. Энрик Мас (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:40
3. Давид де ла Крус (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:46
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:51.
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