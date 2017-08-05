Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30596979/
5 августа 2017, 18:45 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Лопес стал четвертым по итогам «Вуэльты Бургоса»

Сегодня завершилась многодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса».

Сегодня завершилась многодневная велогонка по дорогам Испании <span class=error>Вуэльта</span> Бургоса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победителем заключительного этапа стал колумбийский гонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес, вторым финишировал испанец Энрик Мас из «Quick-Step Floors», еще один представитель Испании победитель общего зачета Микель Ланда замкнул тройку лидеров..

«Вуэльта Бургоса». Пятый этап
Comunero de Revenga — Lagunas de Neila, 138 километров

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — 3:11:42
2. Энрик Мас (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:05
3. Микель Ланда (Испания, «Sky») — +0:11

Общий зачет:

1. Микель Ланда (Испания, «Sky») — 18:12:47
2. Энрик Мас (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:40
3. Давид де ла Крус (Испания, «Quick-Step Floors») — +0:46

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +0:51.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»