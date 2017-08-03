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3 августа 2017, 12:27 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Омар Фраиле перешёл в «Астану»

Команда Мирового Тура «Астана» рада сообщить о подписании контракта с испанским гонщиком Омаром Фраиле. Соответствующее соглашение на два следующих сезона (2018 и 2019) было подписано между руководством команды и гонщиком.

Команда Мирового Тура <span class=error>Астана</span> рада сообщить о подписании контракта с испанским гонщиком Омаром <span class=error>Фраиле</span>. Соответствующее соглашение на два следующих сезона (2018 и 2019) было подписано между руководством команды и гонщиком. Увеличить
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— «Астана» — одна из самых больших и известных команд в пелотоне, и для меня будет большой честью выступать в этом проекте следующие два года. За последние два сезона мне удалось сделать большой шаг вперед в своем профессиональном развитии, и я надеюсь, что в «Астане» я смогу продолжить совершенствоваться. Мне очень нравится стиль «Астаны» и ее целенаправленный подход к Гранд-турам, — рассказал Омар Фраиле.

Омар Фраиле (27 лет) выступает на профессиональном уровне с 2013 года. В сезоне 2015 года он впервые громко заявил о себе, выиграв горную классификацию «Вуэльты Испании» и «Тура Страны Басков», а также, одержав победы в однодневной гонке «Джиро делл’Аппеннино» и на этапе «Четырех дней Дюнкерка». Свой успех в классификации лучшего горного гонщика «Вуэльты Испании» Фраиле повторил в 2016 году, а в текущем сезоне он одержал красивую победу на одном из этапов «Джиро д’Италия» и стал вторым в общем зачете «Тура Йоркшира».

— Омар является сильным горным гонщиком, который может стать серьезным укреплением для нашей команды на Гранд-турах. Он уверенно чувствует себя на любых горных этапах, а, кроме того, является сильным звеном в командных гонках. Мы давно наблюдали за этим спортсменом, и в этом году нас впечатлило то, как он проехал «Джиро д’Италия». Уверен, что Фраиле сможет полностью раскрыть свой потенциал в нашей команде, — сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

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