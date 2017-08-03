Омар Фраиле перешёл в «Астану»

— «Астана» — одна из самых больших и известных команд в пелотоне, и для меня будет большой честью выступать в этом проекте следующие два года. За последние два сезона мне удалось сделать большой шаг вперед в своем профессиональном развитии, и я надеюсь, что в «Астане» я смогу продолжить совершенствоваться. Мне очень нравится стиль «Астаны» и ее целенаправленный подход к Гранд-турам, — рассказал Омар Фраиле.

Омар Фраиле (27 лет) выступает на профессиональном уровне с 2013 года. В сезоне 2015 года он впервые громко заявил о себе, выиграв горную классификацию «Вуэльты Испании» и «Тура Страны Басков», а также, одержав победы в однодневной гонке «Джиро делл’Аппеннино» и на этапе «Четырех дней Дюнкерка». Свой успех в классификации лучшего горного гонщика «Вуэльты Испании» Фраиле повторил в 2016 году, а в текущем сезоне он одержал красивую победу на одном из этапов «Джиро д’Италия» и стал вторым в общем зачете «Тура Йоркшира».