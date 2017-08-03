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3 августа 2017, 10:25 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Бразилец Соарес выиграл 11-й этап веломарафона Москва — Владивосток

ТАСС, 3 августа. Бразильский велосипедист Марсело Флорентино Соарес стал победителем одиннадцатого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Улан-Удэ и Читой. Он преодолел дистанцию 660 км за 23 часа 27 минут 41 секунду.

Вторым финишировал россиянин Алексей Щебелин третьим — немец Пьер Бишофф. Увеличить
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Вторым финишировал россиянин Алексей Щебелин (23:39.28). Третьим стал немец Пьер Бишофф (23:39.28).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 175 часов 41 минута 20 секунд. На втором месте располагается Бишофф (177:18.06), на третьем — датчанин Петер Сандхольт (179:20.17).

Двенадцатый этап веломногодневки пройдет по маршруту от Читы до Свободного, он стартует в пятницу в 10:00 мск, участникам предстоит преодолеть 1368 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.
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