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3 августа 2017, 9:15 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Ольга Забелинская стартует в Дании на чемпионате Европы по велошоссе

ТАСС, 3 августа. Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе стартует в четверг в датском Хернинге. Российскую сборную возглавит трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская, которая выступит как в индивидуальной, так и групповой гонке.

Россиянка выступит в индивидуальной и групповой гонках на стартующих в четверг соревнованиях. Увеличить
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Первенство Европы по велоспорту на шоссе проводится с 1995 года, однако лишь год назад в соревнованиях стали участвовать элитные гонщики — ранее за победу боролись юниоры и спортсмены до 23 лет. Ольга Забелинская год назад во французском Плюмелеке стала третьей в индивидуальной гонке, уступив лишь Эллен ван Дейк и Анне ван дер Брегген из Нидерландов.

Анна ван дер Брегген будет главным фаворитом предстоящего чемпионата. Год назад она победила в групповой гонке, став в этом виде и олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. Забелинская на Олимпиаде выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке, уступив лишь Кристин Армстронг из США, зато сумев опередить ван дер Брегген.

Помимо 37-летней Забелинской, в Хернинге в составе сборной России в обеих гонках выступит Ксения Добрынина, групповую гонку поедет Елизавета Ошуркова.

В мужских гонках без звезд

В мужскую команду вошли Антон Воробьев и Сергей Шилов, которые выступят в индивидуальной гонке, а также Шилов, Александр Порсев, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов и Иван Савицкий, которые заявлены на групповую гонку. В мужских соревнованиях звезд Мирового тура на сей раз не будет, в отличие от прошлого года, когда групповую гонку в Плюмелеке выиграл словак Петер Саган.

Женская индивидуальная гонка на 31,5 км с раздельным стартом пройдет 3 августа (начало — 10:30 мск), мужская на 46 км — в 16:00. В субботу состоится женская групповая гонка на 120,6 км (15:00), мужская групповая гонка на 241,2 км завершит чемпионат в воскресенье.

Старт и финиш гонок будет дан на футбольном стадионе MCH-Arena в Хернинге — городе в центральной части полуострова Ютландия. Всего в чемпионате Европы примут участие более 750 гонщиков из 47 стран, которые выступят в категориях «элита», «юниоры» и «U-23».

В состав российской сборной также вошли Петр Рикунов, Дмитрий Страхов, Александр Куликовский, Степан Курьянов, Роман Кустадинчев, Александр Комин (юниоры 19−22 лет), Сергей Барушко, Никита Мартынов, Антон Втюрин, Тимофей Шерстнев, Иван Смирнов, Глеб Сырица, Рустем Иргалеев, Федор Бакалов (юниоры). В женской команде выступят Ксения Цымбалюк, Анастасия Пляскина, Анастасия Яковенко, Дарья Егорова, Маргарита Сырадоева, Ирина Иванова, Светлана Кузнецова (юниорки 19−22 лет), Мария Новолодская, Дарья Малькова, Александра Степанова, Елизавета Гончарова, Марина Уварова (юниорки).

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет 17—24 сентября в норвежском Бергене.
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