Норвежец Кристофф и велокоманда UAE договорились о двухлетнем контракте

Контракт рассчитан на 2018 и 2019 год и будет подписан после прохождения Кристоффом тестов и медицинского обследования.

В составе Katusha-Alpecin, которая существовала под российским флагом и названием «Катюша» до 2017 года, Кристофф одержал ряд важных побед, в том числе на этапах «Тур де Франс» и в монументальных классических гонках «Милан — Сан-Ремо» и «Тур Фландрии».

Также Кристофф является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне в групповой гонке.

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