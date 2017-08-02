Норвежец Кристофф и велокоманда UAE договорились о двухлетнем контракте
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Норвежский велогонщик Katusha-Alpecin Александр Кристофф и команда UAE договорились о двухлетнем контракте, сообщается на странице велокоманды в социальной сети Facebook.
Контракт рассчитан на 2018 и 2019 год и будет подписан после прохождения Кристоффом тестов и медицинского обследования.
В составе
Также Кристофф является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне в групповой гонке.
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