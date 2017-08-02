Велогонщик Шилов с сезона-2018 будет выступать за «Газпром-Русвело»
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата России по велоспорту на шоссе 2017 года Сергей Шилов с нового сезона будет выступать за проконтинентальную команду «Газпром-Русвело», сообщается в официальном пресс-релизе российской команды.
Также сообщается о продлении контракта Алексея Рыбалкина на два сезона.
«Соглашение (Шилова) рассчитано на один сезон с опциональной возможностью продления контракта, — цитирует
Шилов на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который стартовал в среду в Дании, выступит в индивидуальной и групповой гонках.
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