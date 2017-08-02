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2 августа 2017, 15:22 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Шилов с сезона-2018 будет выступать за «Газпром-Русвело»

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата России по велоспорту на шоссе 2017 года Сергей Шилов с нового сезона будет выступать за проконтинентальную команду «Газпром-Русвело», сообщается в официальном пресс-релизе российской команды.

Также сообщается о продлении контракта Алексея Рыбалкина на два сезона.

«Соглашение (Шилова) рассчитано на один сезон с опциональной возможностью продления контракта, — цитирует пресс-служба генерального менеджера команды Рената Хамидулина. — К Сергею мы присматривались уже давно, он несколько лет отработал в системе “Локосфинкс”, где получил много трекового опыта и выполнил гигантский объем базовой шоссейной работы… Мы в свою очередь предоставим ему возможность выступить на подходящих гонках в качестве лидера».

Шилов на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который стартовал в среду в Дании, выступит в индивидуальной и групповой гонках.
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