Велогонщик Шилов с сезона-2018 будет выступать за «Газпром-Русвело»

Также сообщается о продлении контракта Алексея Рыбалкина на два сезона.

«Соглашение (Шилова) рассчитано на один сезон с опциональной возможностью продления контракта, — цитирует пресс-служба генерального менеджера команды Рената Хамидулина. — К Сергею мы присматривались уже давно, он несколько лет отработал в системе “Локосфинкс”, где получил много трекового опыта и выполнил гигантский объем базовой шоссейной работы… Мы в свою очередь предоставим ему возможность выступить на подходящих гонках в качестве лидера».

Шилов на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который стартовал в среду в Дании, выступит в индивидуальной и групповой гонках.