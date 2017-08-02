Велогонщик «Астаны» Андрей Гривко был единственным представителем Украины на прошедшем «Тур де Франс». Подводя итоги «Большой Петли», он рассказал о популярности казахстанской команды на его родине, сообщает.

— В Украине знают «Астану»?

— Конечно, знают! Я с 2010-го года выступаю за эту команду, все очень пристально следят. И по «Евроспорту», и по другим каналам. Болеют за результаты «Астаны», за команду, за меня лично. В свое время и за результаты Винокурова болели. Украинские журналисты записывали меня, следили за этим «Тур де Франс». Бренд «Астаны» популярен в Украине, команда имеет там своих фанатов, зрителей, и благодаря самой команде, и моему вкладу в команду.

— Мы и болельщиков украинских на «Тур де Франс» видели.

— Да, они очень часто приезжают. Это уже мой десятый «Тур де Франс», в последние годы очень активно приезжают. В прошлом году на пять горных этапов ездили. Приходят на старт и на финиш, очень приятно, что поддерживают.

— Как думаете, благодаря Вам появятся в Украине новые хорошие гонщики, а возможно и команда?

— Есть желание, гонщики есть, молодежь есть. Конечно, нет таких возможностей, как в «Астане» — перейти из юниоров и андеров в профессионалы. Поэтому у «Астаны» и такой уровень — в этом году четыре казахстанца поехало на «Тур де Франс». Конечно, пока что в Украине такой возможности нет. Но люди стремятся. Есть интересные андеры, есть интересная молодежь. Возможно, в будущем будут и хорошие профессионалы. И также Федерация велоспорта работает над созданием в будущем возможно про-континентальной команды сначала. Здоровая конкуренция должна быть, и она всем пойдет только на пользу.

— В целом довольны прошедшим «Тур де Франс», учитывая, что команда собралась с силами после схода Фульсанга и Катальдо из-за падения?

— Если сравнивать с последними годами, «Тур де Франс» очень динамический. Есть этапы, где происходят завалы. Удача, не удача. Ребята за нами не поехали, были немного сзади… Возможно, у них ошибки были, которые привели к падению… Конечно, мы настраивались на другой результат. Тем более, Фабио Ару на первой неделе показал, что он чуть ли не самый сильный в гору, на том этапе, который он выиграл. Потом у него был бронхит, но мы все ходили, кашляли, чихали. Не знаю, может это вирус какой-то. Но однозначно это наши силы поубавило. Алексей Луценко тоже падал на первой неделе, я на втором этапе упал. Но мы старались бороться. Старались показать результат. Все-таки этап выиграли, желтая майка была у нас два дня. Надеялись, что на «разделке» Фабио сможет побороться за подиум, хотя трасса была такая, что там сложно отыграть много времени. Но, я думаю, в целом мы за 21 день создали хорошую интригу, и все болельщики, по крайней мере по отзывам, нас поддерживали. Много людей следило за самой гонкой. Все-таки мы с Крисом Фрумом боролись. И если посмотреть даже на отрыв, это не пять, не шесть минут, как предыдущие года. Интрига длилась до последнего. Я думаю, это самое главное на таких соревнованиях. А то, что не получилось в этом году, будем пробовать делать на следующий. У нас позиции хорошие, и есть к чему стремиться. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом, у нас выступление намного лучше в этом году.

— После дисквалификации не тяжело было возвращаться в гонки, успели подготовиться к «Туру»?

— Морально нет. Да, была спекуляция и в СМИ, и в UCI не поняли, потому что не увидели. Не было ни фото, ни видео. Выдумали какой-то удар, что я кого-то побил. Комиссары принимали столько разных решений, отменяли решения. Все мы видим сейчас, что решения могут возникнуть из ничего. Я, да, пропустил некоторые соревнования. Узнал, что поеду на «Тур де Франс» всего за две недели, поэтому форма была не самая лучшая. В основной старт меня ставили на «Вуэльту». Постарался за две недели уже подготовиться, как смог. Переписывался с Фабио, знал, что он в отличной форме, знал, что у нас есть шансы выиграть «Тур де Франс». Поэтому постарался сделать максимум от меня возможное, чтобы помочь команде. И, я думаю, со своей задачей справился. Все-таки на равнинных этапах, хотя Фульсангу и не повезло, но, по крайней мере, Фабио Ару обошел все эти несчастные случаи.

— Поедете «Вуэльту»?

— Ну, я стою в программе, посмотрим.