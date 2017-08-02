Бренд «Астаны» популярен в Украине, за команду болеют еще со времен Винокурова — Андрей Гривко
Велогонщик — о болельщиках и прошедшем «Тур де Франс».
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Велогонщик «Астаны» Андрей Гривко был единственным представителем Украины на прошедшем «Тур де Франс». Подводя итоги «Большой Петли», он рассказал о популярности казахстанской команды на его родине, сообщает.
— В Украине знают «Астану»?
— Конечно, знают! Я с 2010-го года выступаю за эту команду, все очень пристально следят. И по «Евроспорту», и по другим каналам. Болеют за результаты «Астаны», за команду, за меня лично. В свое время и за результаты Винокурова болели. Украинские журналисты записывали меня, следили за этим «Тур де Франс». Бренд «Астаны» популярен в Украине, команда имеет там своих фанатов, зрителей, и благодаря самой команде, и моему вкладу в команду.
— Мы и болельщиков украинских на «Тур де Франс» видели.
— Да, они очень часто приезжают. Это уже мой десятый «Тур де Франс», в последние годы очень активно приезжают. В прошлом году на пять горных этапов ездили. Приходят на старт и на финиш, очень приятно, что поддерживают.
— Как думаете, благодаря Вам появятся в Украине новые хорошие гонщики, а возможно и команда?
— Есть желание, гонщики есть, молодежь есть. Конечно, нет таких возможностей, как в «Астане» — перейти из юниоров и андеров в профессионалы. Поэтому у «Астаны» и такой уровень — в этом году четыре казахстанца поехало на «Тур де Франс». Конечно, пока что в Украине такой возможности нет. Но люди стремятся. Есть интересные андеры, есть интересная молодежь. Возможно, в будущем будут и хорошие профессионалы. И также Федерация велоспорта работает над созданием в будущем возможно
— В целом довольны прошедшим «Тур де Франс», учитывая, что команда собралась с силами после схода Фульсанга и Катальдо
— Если сравнивать с последними годами, «Тур де Франс» очень динамический. Есть этапы, где происходят завалы. Удача, не удача. Ребята за нами не поехали, были немного сзади… Возможно, у них ошибки были, которые привели к падению… Конечно, мы настраивались на другой результат. Тем более, Фабио Ару на первой неделе показал, что он чуть ли не самый сильный в гору, на том этапе, который он выиграл. Потом у него был бронхит, но мы все ходили, кашляли, чихали. Не знаю, может это вирус
— После дисквалификации не тяжело было возвращаться в гонки, успели подготовиться к «Туру»?
— Морально нет. Да, была спекуляция и в СМИ, и в UCI не поняли, потому что не увидели. Не было ни фото, ни видео. Выдумали
— Поедете «Вуэльту»?
— Ну, я стою в программе, посмотрим.
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