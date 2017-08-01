После хорошего выступления на «Тур де Франс-2017», где он выиграл один из этапов, два дня носил желтую майку лидера и занял 5-е место в итоговой классификации, чемпион Италии Фабио Ару станет лидером команды «Астана» на третьем Гранд-туре сезона — «Вуэльта Испании».