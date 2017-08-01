Чернецкий — второй на первом этапе «Вуэльты Бургоса»
Сегодня стартовала мновгодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса».
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Первым финишную черту этапа пересек испанец Микель Ланда из команды «Sky», вторым финишировал российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий, замкнул тройку лидеров француз Жюлиан Алафилипп из «Quick-Step Floors»..
«Вуэльта Бургоса». Первый этап
Burgos — Burgos/Alto del Castillo. 152 километра
1. Микель Ланда (Испания, «Sky»)
2. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
3. Жюлиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors»).
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