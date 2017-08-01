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1 августа 2017, 18:23 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Чернецкий — второй на первом этапе «Вуэльты Бургоса»

Сегодня стартовала мновгодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Бургоса».

Сегодня стартовала <span class=error>мновгодневная</span> велогонка по дорогам Испании <span class=error>Вуэльта</span> Бургоса. Увеличить
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Первым финишную черту этапа пересек испанец Микель Ланда из команды «Sky», вторым финишировал российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий, замкнул тройку лидеров француз Жюлиан Алафилипп из «Quick-Step Floors»..

«Вуэльта Бургоса». Первый этап
Burgos — Burgos/Alto del Castillo. 152 километра

1. Микель Ланда (Испания, «Sky»)
2. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
3. Жюлиан Алафилипп (Франция, «Quick-Step Floors»).

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После хорошего выступления на «Тур де Франс-2017», где он выиграл один из этапов, два дня носил желтую майку лидера и занял 5-е место в итоговой классификации, чемпион Италии Фабио Ару станет лидером команды «Астана» на третьем Гранд-туре сезона — «Вуэльта Испании».
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