Ару будет лидером «Астаны» на «Вуэльте Испании»
После хорошего выступления на «Тур де Франс-2017», где он выиграл один из этапов, два дня носил желтую майку лидера и занял 5-е место в итоговой классификации, чемпион Италии Фабио Ару станет лидером команды «Астана» на третьем
Гранд-туре сезона — «Вуэльта Испании».
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Полный состав команды будет озвучен в ближайшее время, но уже сейчас «Астана» может подтвердить участие Мигеля Анхеля Лопеса, Луиса Леона Санчеса и Пельо Бильбао, которые будут поддерживать Фабио Ару на горных этапах.
Для Фабио Ару участие в «Вуэльте Испании» станет третьим в карьере: в 2014 году итальянский гонщик финишировал 5-м в общем зачете, а в 2015 завоевал красную майку победителя испанского
«Вуэльта Испании-2017» стартует 19 августа во французском городе Ним с командной гонки на 13,8 км, а финиширует 10 сентября в Мадриде.
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