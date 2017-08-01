Ару будет лидером «Астаны» на «Вуэльте Испании»

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Полный состав команды будет озвучен в ближайшее время, но уже сейчас «Астана» может подтвердить участие Мигеля Анхеля Лопеса, Луиса Леона Санчеса и Пельо Бильбао, которые будут поддерживать Фабио Ару на горных этапах.

Для Фабио Ару участие в «Вуэльте Испании» станет третьим в карьере: в 2014 году итальянский гонщик финишировал 5-м в общем зачете, а в 2015 завоевал красную майку победителя испанского Гранд-тура.

«Вуэльта Испании-2017» стартует 19 августа во французском городе Ним с командной гонки на 13,8 км, а финиширует 10 сентября в Мадриде.