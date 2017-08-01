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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30551737/
1 августа 2017, 13:00 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Ару будет лидером «Астаны» на «Вуэльте Испании»

После хорошего выступления на «Тур де Франс-2017», где он выиграл один из этапов, два дня носил желтую майку лидера и занял 5-е место в итоговой классификации, чемпион Италии Фабио Ару станет лидером команды «Астана» на третьем Гранд-туре сезона — «Вуэльта Испании».

После хорошего выступления на Тур де <span class=error>Франс</span>-2017 где он выиграл один из этапов два дня носил желтую майку лидера и занял 5-е место в итоговой классификации чемпион Италии <span class=error>Фабио</span> Ару станет лидером команды <span class=error>Астана</span> на третьем <nobr>Гранд-туре</nobr> сезона — <span class=error>Вуэльта</span> Испании. Увеличить
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Полный состав команды будет озвучен в ближайшее время, но уже сейчас «Астана» может подтвердить участие Мигеля Анхеля Лопеса, Луиса Леона Санчеса и Пельо Бильбао, которые будут поддерживать Фабио Ару на горных этапах.

Для Фабио Ару участие в «Вуэльте Испании» станет третьим в карьере: в 2014 году итальянский гонщик финишировал 5-м в общем зачете, а в 2015 завоевал красную майку победителя испанского Гранд-тура.

«Вуэльта Испании-2017» стартует 19 августа во французском городе Ним с командной гонки на 13,8 км, а финиширует 10 сентября в Мадриде.

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