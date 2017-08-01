В августе в Алматы пройдет велогонка Tour of World Class Almaty

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Само соревнование состоится 20 августа. Его организуют «Алматы марафон», World Class Almaty и научно-образовательный фонд имени Шахмардана Есенова. Мероприятие пройдет в рамках празднования 90-летия со дня рождения великого казахстанского ученого, академика.

К портфолио дистанций уже четвертой велогонки добавится новая дистанция — 57 километров. Ее особенностью станет допуск только участников с велосипедами шоссейного типа. К дистанции будут допущены участвовавшие в прошлой велогонке мужчины (финишное время менее одного часа 10 минут) и женщины (менее одного часа 20 минут).

«На старт Tour of World Class Almaty-2017 выйдет, как мы ожидаем, тысяча человек. Причем они будут не только из регионов Казахстана, но и из-за рубежа. За четыре года нашей велогонки в ней приняли участие любители из Кыргызстана и России, Германии и Украины, США и Японии, Нидерландов и Италии, Израиля и Турции», — поделилась директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Для участия в велогонке необходимо пройти регистрацию на сайте «Алматы марафона», оплатить стартовый взнос (от двух до пяти тысяч тенге в зависимости от дистанции) и прийти в центр выдачи 16—17 августа для получения стартового номера участника по адресу: ул. Наурызбай батыра 89/2.

Профессиональная гонка для любителей Tour of World Class Almaty стала одним из самых ожидаемых велосостязаний года. Каждый год организаторы вводят какие-либо новшества в его проведение. В 2016 году это была детская дистанция (14 километров), а в этом — дистанция в 57 километров. Маршрут основной дистанции в 30 километров также претерпел значительные изменения и увеличился на 4 километра. С его деталями можно ознакомиться на сайте «Алматы марафона».

«Я рад участвовать в гонке. В этом году на новой дистанции, думаю, будет очень серьезная борьба. Не знаю, какое покажу время. Для меня главное участвовать и выложиться. Я заметил по участникам, что в нашем городе все больше людей садится на велосипед. Особенно радует, что родители своим примером привлекают к соревнованиям детей», — поделился впечатлениями профессиональный велогонщик и тренер Максим Иглинский.

Велогонка Tour of World Class Almaty пройдет при поддержке акимата Алматы в День спорта, который отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье августа.