В августе в Алматы пройдет велогонка Tour of World Class Almaty
Сегодня, 1 августа, на сайте
almaty-marathon.kz открывается регистрация на ежегодную велогонку Tour of World Class Almaty, сообщают организаторы.
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Само соревнование состоится 20 августа. Его организуют «Алматы марафон», World Class Almaty и
К портфолио дистанций уже четвертой велогонки добавится новая дистанция — 57 километров. Ее особенностью станет допуск только участников с велосипедами шоссейного типа. К дистанции будут допущены участвовавшие в прошлой велогонке мужчины (финишное время менее одного часа 10 минут) и женщины (менее одного часа 20 минут).
«На старт Tour of World Class Almaty-2017 выйдет, как мы ожидаем, тысяча человек. Причем они будут не только из регионов Казахстана, но и
Для участия в велогонке необходимо пройти регистрацию на сайте «Алматы марафона», оплатить стартовый взнос (от двух до пяти тысяч тенге в зависимости от дистанции) и прийти в центр выдачи
Профессиональная гонка для любителей Tour of World Class Almaty стала одним из самых ожидаемых велосостязаний года. Каждый год организаторы вводят
«Я рад участвовать в гонке. В этом году на новой дистанции, думаю, будет очень серьезная борьба. Не знаю, какое покажу время. Для меня главное участвовать и выложиться. Я заметил по участникам, что в нашем городе все больше людей садится на велосипед. Особенно радует, что родители своим примером привлекают к соревнованиям детей», — поделился впечатлениями профессиональный велогонщик и тренер Максим Иглинский.
Велогонка Tour of World Class Almaty пройдет при поддержке акимата Алматы в День спорта, который отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье августа.
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