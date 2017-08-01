Микель Ланда примет участие в велогонке на EXPO-2017 в Астане

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Ланда станет третьей приглашенной звездой на велогонку, которая пройдет в Астане 12 августа. Ранее стало известно, что участие в критериуме примет лидер «Астаны» Фабио Ару и победитель «Тур де Франс-2017» Крис Фрум из Sky.

Напомним, Ланда выступал в «Астане» в сезонах 2014 и 2015. Последние два года он выступает в Sky. На «Тур де Франс-2017» он занял четвертое место, опередив Ару.

Ранее стало известно, что «Тур Экспо 2017» в прямом эфире покажет KazSport, а комментировать гонку будет Сергей Курдюков.