Поляк Михал Квятковский поднялся на второе место в рейтинге Мирового тура UCI
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Поляк Михал Квятковский из команды Sky поднялся на второе место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.
Квятковский в субботу выиграл «Классику Сан-Себастьяна», благодаря чему поднялся на пять позиций в рейтинге и стал вторым (2171 очко). Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2728 очков). Третье место занимает испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. Лучший из россиян Ильнур Закарин (979) из
В командном зачете лидирует
В мировом рейтинге лидирует также ван Авермат (4977,25). Второе место занимает словак Петер Саган (3896) из
Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14353,65). Второй идет Колумбия (11926,4), третьей — Испания (11701,75). Россия (2611) занимает 20-е место.
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