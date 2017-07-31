Поляк Михал Квятковский поднялся на второе место в рейтинге Мирового тура UCI

Квятковский в субботу выиграл «Классику Сан-Себастьяна», благодаря чему поднялся на пять позиций в рейтинге и стал вторым (2171 очко). Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2728 очков). Третье место занимает испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. Лучший из россиян Ильнур Закарин (979) из Katusha-Alpecin идет 24-м.

В командном зачете лидирует Quick-Step Floors (10134), на втором месте идет Sky (8635), на третьем — BMC (8368).

В мировом рейтинге лидирует также ван Авермат (4977,25). Второе место занимает словак Петер Саган (3896) из Bora-Hansgrohe. Третьим идет колумбиец Наиро Кинтана (3275) из Movistar. Закарин (1015) находится на 53-й строчке.

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14353,65). Второй идет Колумбия (11926,4), третьей — Испания (11701,75). Россия (2611) занимает 20-е место.