Россиянин Щебелин выиграл девятый этап веломарафона Москва — Владивосток
ТАСС, 31 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем девятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull
Trans-Siberian Extreme, который прошел между Красноярском и Иркутском. Он преодолел дистанцию 1045 км за 35 часов 55 минут 45 секунд.
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Вторым финишировал бразилец Марсело Флорентино Соарес (36:52.55). Третьим стал немец Пьер Бишофф (37:20.06).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 161 час 45 минут 13 секунд. На втором месте располагается Бишофф (163:21.59), на третьем — датчанин Петер Сандхольт (164:08.14).
Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту от Иркутска до
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.
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