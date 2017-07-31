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Вторым финишировал бразилец Марсело Флорентино Соарес (36:52.55). Третьим стал немец Пьер Бишофф (37:20.06).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 161 час 45 минут 13 секунд. На втором месте располагается Бишофф (163:21.59), на третьем — датчанин Петер Сандхольт (164:08.14).

Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту от Иркутска до Улан-Удэ, он стартует во вторник в 07:00 мск, участникам предстоит преодолеть 446 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.