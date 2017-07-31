Он преодолел дистанцию в 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. Второе место занял представитель Дании Магнус Корт Нильсен из ORICA-Scott (то же время), третьим стал австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb (то же время).

Кристофф является бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2012 года, победителем двух этапов веломногодневки «Тур де Франс» 2014 года.