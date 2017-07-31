Кристофф стал победителем велогонки «Райд Лондон — Суррей Классик»
Норвежский велогонщик команды Katusha — Alpecin Александр Кристофф стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Райд Лондон — Суррей Классик» в Великобритании.
Он преодолел дистанцию в 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. Второе место занял представитель Дании Магнус Корт Нильсен из
Кристофф является бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2012 года, победителем двух этапов веломногодневки «Тур де Франс» 2014 года.
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