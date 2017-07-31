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31 июля 2017, 10:17 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Кристофф стал победителем велогонки «Райд Лондон — Суррей Классик»

Норвежский велогонщик команды Katusha — Alpecin Александр Кристофф стал победителем однодневной гонки Мирового тура «Райд Лондон — Суррей Классик» в Великобритании.

Он преодолел дистанцию в 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. Второе место занял представитель Дании Магнус Корт Нильсен из ORICA-Scott (то же время), третьим стал австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb (то же время).

Кристофф является бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2012 года, победителем двух этапов веломногодневки «Тур де Франс» 2014 года.
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