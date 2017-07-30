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Кристофф преодолел 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. В одно время с победителем финишировали датчанин Магнус Корт Нильсен из ORICA-Scott, занявший второе место, и австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb, ставший третьим.

«Райд Лондон — Суррей Классик» входит в календарь Мирового тура с 2017 года.