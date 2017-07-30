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30 июля 2017, 21:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Норвежский велогонщик Александр Кристофф выиграл гонку «Райд Лондон — Суррей Классик»

Норвежский велогонщик команды Katusha — Alpecin Александр Кристофф выиграл однодневную гонку Мирового тура «Райд Лондон — Суррей Классик» в Великобритании.

Норвежский велогонщик команды Katusha — Alpecin Александр Кристофф выиграл однодневную гонку Мирового тура <span class=error>Райд</span> Лондон — <span class=error>Суррей</span> Классик в Великобритании. Увеличить
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Кристофф преодолел 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. В одно время с победителем финишировали датчанин Магнус Корт Нильсен из ORICA-Scott, занявший второе место, и австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb, ставший третьим.

«Райд Лондон — Суррей Классик» входит в календарь Мирового тура с 2017 года.
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