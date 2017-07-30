Норвежский велогонщик Александр Кристофф выиграл гонку «Райд Лондон — Суррей Классик»
Норвежский велогонщик команды Katusha — Alpecin Александр Кристофф выиграл однодневную гонку Мирового тура «Райд Лондон — Суррей Классик» в Великобритании.
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Кристофф преодолел 183 км за 4 часа 5 минут и 42 секунды. В одно время с победителем финишировали датчанин Магнус Корт Нильсен из
«Райд Лондон — Суррей Классик» входит в календарь Мирового тура с 2017 года.
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