Стали известны условия ухода Фабио Ару из «Астаны»
Глава попечительского совета Президентского клуба «Астана» Дархан Калетаев назвал условия, при которых итальнец Фабио Ару может покинуть казахстанскую велокоманду, сообщает hommes.kz.
«В контракте с Ару у нас предусмотрена опция — он уходит в том случае, если подпишет контракт на сумму на 20 процентов больше той, что мы ему предложили. В обратном случае, он остается у нас. Что касается новых контрактов, сейчас Саша Винокуров ведет переговоры, мы ищем гонщиков среди молодых ребят. Думаю, в течение недели мы уже объявим, кого пригласили выступать за “Астану”. Но хотелось бы отметить, что мы действительно команда, которая выращивает звезд. “Астана” за весь период своего существования выиграла восемь
Напомним, на «Тур де Франс-2017» Ару занял пятое место. В составе «Астаны» он также является победителем «Вуэльты-2015».
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