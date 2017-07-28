Стали известны условия ухода Фабио Ару из «Астаны»

«В контракте с Ару у нас предусмотрена опция — он уходит в том случае, если подпишет контракт на сумму на 20 процентов больше той, что мы ему предложили. В обратном случае, он остается у нас. Что касается новых контрактов, сейчас Саша Винокуров ведет переговоры, мы ищем гонщиков среди молодых ребят. Думаю, в течение недели мы уже объявим, кого пригласили выступать за “Астану”. Но хотелось бы отметить, что мы действительно команда, которая выращивает звезд. “Астана” за весь период своего существования выиграла восемь Гранд-туров. Ни у одной команды, наверное, кроме британского SKY (победителей “Тур де Франс-2017”), нет таких показателей», — сказал Калетаев.

Напомним, на «Тур де Франс-2017» Ару занял пятое место. В составе «Астаны» он также является победителем «Вуэльты-2015».