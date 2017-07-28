Стал известен состав сборной РФ по велоспорту на шоссе на чемпионат Европы в Дании
Тренерский штаб сборной России объявил состав на чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который пройдет в Дании.
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Турнир пройдет
«В возрастной категории до 23 лет выступят Петр Рикунов, Дмитрий Страхов, Александр Куликовский, Степан Курьянов, Роман Кустадинчев, Александр Комин. Страхов и Рикунов у нас поедут кроме групповой и индивидуальную гонку», — сказал Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Ранее Абрамян сообщил «Р-Спорт», что в «элите» у мужчин выступят Антон Воробьев и Сергей Шилов в индивидуальной гонке, а в групповой стартуют Александр Порсев, Шилов, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов, Иван Савицкий.
«В элите выступят Ольга Забелинская, Ксения Добрынина, Елизавета Ошуркова. Забелинская и Добрынина едут у нас еще и “разделку”. В возрастной категории до 23 лет “разделку” едут Ксения Цымбалюк и Анастасия Пляскина. Цымбалюк также едет групповую гонку с Анастасией Яковенко, Дарьей Егоровой, Маргаритой Сырадоевой, Светланой Кузнецовой, (Ириной) Ивановой. В юниорках “разделку” поедут Мария Новолодская и Дарья Малькова. Групповую гонку едут они обе, плюс Александра Степанова, Марина Уварова, Елизавета Гончарова, Гюнель Мехтиева», — заявил старший тренер женской команды Юрий Гурьянов в телефонном разговоре с «Р-Спорт».
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